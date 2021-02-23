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В Азербайджане более 200 тыс. граждан вакцинированы от COVID-19

В Азербайджане более 200 тыс. граждан вакцинированы от COVID-19 По данным на 23 февраля, уже более 200 тыс. граждан вакцинированы против COVID-19
Здоровье
23 февраля 2021 г. 12:39
В Азербайджане более 200 тыс. граждан вакцинированы от COVID-19
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В соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" в стране поэтапно продолжается процесс вакцинации.

Как сообщили Report в Минздраве, в соответствии со стратегией, на данном этапе вакцинируются лица в возрасте 50 лет и старше.

"По данным на 23 февраля, уже более 200 тыс. граждан вакцинированы против COVID-19. Мы призываем граждан активно участвовать в процессе вакцинации. В частности приглашаем на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 50 лет, страдающих от сахарного диабета", - сообщили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 200 mindən çox vətəndaş COVID-19-a qarşı vaksinasiya edilib

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