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Ученые нашли причину проблем с общением при аутизме

Ученые нашли причину проблем с общением при аутизме Международная группа ученых из Японии и Великобритании представила революционные данные, переворачивающие традиционные взгляды на коммуникативные трудности при аутизме.
Здоровье
2 июня 2025 г. 03:36
Ученые нашли причину проблем с общением при аутизме

Международная группа ученых из Японии и Великобритании представила революционные данные, переворачивающие традиционные взгляды на коммуникативные трудности при аутизме.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Molecular Autism (MolAutism).

Специалисты из Университета Васэда под руководством доктора Бьянки Шустер провели уникальное исследование с участием аутичных и неаутичных взрослых британцев и японцев. Используя анимации с движущимися треугольниками, они анализировали способность участников интерпретировать социальные сцены.

Результаты оказались неожиданными: британские нейротипичные участники хуже понимали анимации, созданные аутичными людьми, в то время как японские аутичные участники показали лучшие результаты, чем обе британские группы. Это свидетельствует о важности культурного контекста в коммуникации.

Исследование подтвердило теорию "двойной эмпатии", согласно которой трудности во взаимопонимании возникают из-за различий в восприятии мира, а не из-за когнитивного дефицита у аутичных людей.

По словам ученых, их открытие поддерживает смену парадигмы — от рассмотрения аутизма как нарушения к пониманию его как иного способа восприятия мира. Специалисты призывают создавать более универсальную среду, учитывающие особенности людей с разными типами строения нервной системы.

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