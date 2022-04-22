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TƏBİB перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы

TƏBİB перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы.
Здоровье
22 апреля 2022 г. 19:01
TƏBİB перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы

Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) перешел на усиленный режим работы в связи со Съездом Победы.

Об этом Report cообщили в TƏBİB.

Cегодня в культурной столице Азербайджана Шуше стартовал V Съезд азербайджанцев мира. В мероприятии принимают участие более 400 представителей диаспоры из 65 стран и более 1000 гостей.

В настоящее время Шушинская модульная больница работает круглосуточно.

При этом к месту проведения мероприятия, а также к гостиницам, где размещены гости, и Физулинской центральной больнице привлечены полностью укомплектованные машины скорой помощи (16 бригад).

И. о. председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов находится с визитом в Шуше для ознакомления с тем, как организовано медицинское обслуживание.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB Zəfər Qurultayına görə gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

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