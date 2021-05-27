Сертификат COVID-19 выдается гражданам с положительным результатом анализа за последние полгода

“Сертификат COVID-19 выдается гражданам, у которых за последние 6 месяцев результат анализа был положительным".

“Сертификат COVID-19 выдается гражданам, у которых за последние 6 месяцев результат анализа был положительным".

Как передает Report, информацию об этом распространило Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

"Однако наблюдения показывают, что не только заболевшие в последние 6 (шесть) месяцев лица, но и те, кто болел в период до сегодняшнего дня, стараются загрузить "Сертификат иммунитета COVID-19". Хотели бы еще раз подчеркнуть, что "Сертификат о вакцинации от COVID-19" могут получить лица, вакцинированные обеими дозами вакцины, а "Сертификат иммунитета COVID-19" - лица с положительным результатом анализа на COVID-19 за последние шесть месяцев", - отметили в агентстве.