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Сертификат COVID-19 выдается гражданам с положительным результатом анализа за последние полгода

Сертификат COVID-19 выдается гражданам с положительным результатом анализа за последние полгода “Сертификат COVID-19 выдается гражданам, у которых за последние 6 месяцев результат анализа был положительным".
Здоровье
27 мая 2021 г. 18:06
Сертификат COVID-19 выдается гражданам с положительным результатом анализа за последние полгода

“Сертификат COVID-19 выдается гражданам, у которых за последние 6 месяцев результат анализа был положительным".

Как передает Report, информацию об этом распространило Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

"Однако наблюдения показывают, что не только заболевшие в последние 6 (шесть) месяцев лица, но и те, кто болел в период до сегодняшнего дня, стараются загрузить "Сертификат иммунитета COVID-19". Хотели бы еще раз подчеркнуть, что "Сертификат о вакцинации от COVID-19" могут получить лица, вакцинированные обеими дозами вакцины, а "Сертификат иммунитета COVID-19" - лица с положительным результатом анализа на COVID-19 за последние шесть месяцев", - отметили в агентстве.

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Версия на английском языке COVID-19 immunity certificate to be issued to citizens with positive test results in last 6 months
Версия на азербайджанском языке “COVID-19 sertifikatı” son 6 ayda analiz nəticəsi pozitiv olmuş vətəndaşlara verilir

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