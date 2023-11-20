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Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат

Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат Халяльные лекарства - это фармацевтическая продукция, произведенная из ингредиентов, разрешенных в соответствии с нормами ислама.
Здоровье
20 ноября 2023 г. 15:56
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат

Халяльные лекарства - это фармацевтическая продукция, произведенная из ингредиентов, разрешенных в соответствии с нормами ислама.

Об этом Report сказала заведующая отделом стандартизации легкой промышленности Азербайджанского института стандартизации при Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком Сехрана Рзаева.

По ее словам, в производстве этих препаратов не может быть использована кровь человека или животного, продукты животного происхождения, считающиеся запретными в исламе, и другие запрещенные религией ингредиенты: "Стандарт распространяется как на отечественные, так и на импортные халяльные лекарства".

С.Рзаева уточнила, что изготовленные по государственному стандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат, подтверждающий соответствие этому стандарту.

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