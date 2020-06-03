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Расширены полномочия Минздрава

Расширены полномочия Минздрава

Внесены поправки в "Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики".

Как передает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал 2 июня указ.

Согласно указу, полномочия Минздрава расширены.

Согласно дополнению в документ, Минздрав будет осуществлять аккредитацию медицинских учреждений, за исключением подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В то же время указом, подписанным 2 июня президентом Ильхамом Алиевым, внесено изменение в "Устав Госагентства по обязательному медицинскому страхованию". Согласно дополнению в документ, Агентство будет осуществлять аккредитацию медучреждений, подведомственных TƏBİB.

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