Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы для лиц 16-17 лет

Компании Pfizer и BioNTech запросят экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на вакцинацию против COVID-19 бустерной дозой их препарата лиц 16 и 17 лет.

Компании Pfizer и BioNTech запросят экстренное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на вакцинацию против COVID-19 бустерной дозой их препарата лиц 16 и 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, медрегулятор может разрешить бустерные дозы для данной категории уже на следующей неделе.

Сейчас американцы в возрасте 18 лет и старше имеют право на получение бустерной дозы вакцины через шесть месяцев после второй дозы вакцин Pfizer или Moderna или через два месяца после однократной дозы вакцины Johnson & Johnson.

Возможное расширение числа лиц, которым разрешено получение бустерной дозы, связано с новым вариантом COVID-19 - "омикрон". В понедельник президент США Джо Байден заявил, что "омикрон" "является причиной для беспокойства, а не поводом для паники".