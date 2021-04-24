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Первое заявление от Теймура Мусаева

Первое заявление от Теймура Мусаева Он отметил, что в своей деятельности всегда будет руководствоваться принципами государственности
Здоровье
24 апреля 2021 г. 13:29
Первое заявление от Теймура Мусаева

"По инициативе президента Азербайджана сегодня во всех сферах оказывается доверие молодым, профессиональным, патриотически настроенным кадрам".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев во время представления коллективу.

Он отметил, что в своей деятельности всегда будет руководствоваться принципами государственности, высокого профессионализма, прозрачности и справедливости.

Т.Мусаев выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное высокое доверие.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayevdən ilk açıqlama

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