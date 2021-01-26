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Октай Ширалиев провел заседание

Октай Ширалиев провел заседание Психологическая поддержка военным оказывалась не только по завершении войны, но и во время военных операций
Здоровье
26 января 2021 г. 10:32
Октай Ширалиев провел заседание
Октай Ширалиев
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Прошло первое заседание комиссии, созданной с целью оказания психологической помощи военнослужащим-участникам Отечественной войны и семьям шехидов.

Как передает Report, открывший заседание председатель комиссии, министр здравоохранения Октай Ширалиев подчеркнул, что президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев проявляет особую заботу о военнослужащих, инвалидах и семьях шехидов.

О.Ширалиев рассказал об организации психологической помощи военнослужащим-участникам Отечественной войны и семьям шехидов в соответствии с решением Кабмина.

Он отметил, что психологическая поддержка военным оказывалась не только по завершении войны, но и во время военных операций и к этой работе также были привлечены иностранные эксперты.

На заседании было отмечено, что специалисты, которую будут оказывать психологическую помощь военнослужащим и семьям шехидов, прошли подготовку по специальной программе.

В завершение членам комиссии было поручено в соответствии с направлениями деятельности подготовить предложения и в короткие сроки представить Минздраву.

Комиссия была создана решением Кабмина для оказания психологической помощи военнослужащим, участвовавшим в военных операциях для восстановления территориальной целостности Азербайджана, и семьям шехидов.

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Версия на азербайджанском языке Oqtay Şirəliyev iclas keçirdi

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