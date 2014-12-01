Обнародовано количество умерших от ВИЧ инфекции в Азербайджане

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "За 11 месяцев 2014 года в Азербайджане выявлено 561 новых случаев заражения ВИЧ. Из них 545 - граждане Азербайджана (97,1%) и 16 - иностранные граждане (2,9%). Из зарегистрированных 545 ВИЧ-инфицированных граждан Азербайджана - 336 мужчины (61,7%) и 209 женщины (38,3%)".

Как сообщает Report, об этом заявила сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Азербайджана Эсмира Алмамедова.

По ее словам, Республиканский центр по борьбе со СПИДом в общей сложности с 1987 года, когда первый ВИЧ-инфицированный был выявлен в Азербайджане, и по сегодняшний день зарегистрировал 4859 случаев заражения ВИЧ. "Из них 4694 (96,6%) - граждане Азербайджана, 165 (3,4%) - иностранцы. Из зарегистрированных ВИЧ-инфицированных граждан Азербайджана 3572 (76,1%) - мужчины и 1122 (23,9%) - женщины".

Она также отметила, что в настоящий момент число больных СПИДом в стране составляет 1508 человек, из них - 1484 - граждане Азербайджана: "Количество умерших от ВИЧ инфекции - 667 человек. Все из них являются гражданами Азербайджана".