На завершение строительства Шамкирской районной центральной больницы выделено 7,6 миллиона манатов

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ На завершение строительства Шамкирской районной центральной больницы Министерству здравоохранения выделено 7,6 миллиона манатов.
Как передает Report, решение о дополнительных мерах по строительству Шамкирской центральной районной больницы подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование.
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