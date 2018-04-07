На завершение строительства Шамкирской районной центральной больницы выделено 7,6 миллиона манатов

7 апреля, 2018 21:44

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ На завершение строительства Шамкирской районной центральной больницы Министерству здравоохранения выделено 7,6 миллиона манатов. Как передает Report, решение о дополнительных мерах по строительству Шамкирской центральной районной больницы подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование.