На прошлой неделе в Баку за скорой медпомощью обратились 13763 человека, 1337 из них госпитализированы

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ За последнюю неделю на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило 13763 обращения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, 1337 человек были госпитализированы.

1704 вызовов касались детей, 225 из них помещены в больницу.

12 обращений были связаны с инфарктом миокарда (12 госпитализаций), 52 - инсультом (52 госпитализации), 112 - хирургическими заболеваниями (112 госпитализаций), 57 - родами (57 госпитализаций), 326 - травмами (307 - госпитализаций). В результате 23 аварий пострадали 30 человек (25 госпитализаций).

По поводу оставшихся дома больных было сообщено в соответствующие территориальные поликлиники. Уделяется особое внимание организации работы с другими медицинскими учреждениями. По поводу беременных и недавно родивших женщин, которые были зарегистрированы во время вызовов, сообщено в женконсультации.