О нас

Исследование: Восьмичасовой ночной сон улучшает иммунитет

Исследование: Восьмичасовой ночной сон улучшает иммунитет Восьмичасовой ночной сон улучшает "обучаемость" иммунных клеток у людей.
Здоровье
11 марта 2024 г. 06:18
Исследование: Восьмичасовой ночной сон улучшает иммунитет

Восьмичасовой ночной сон улучшает "обучаемость" иммунных клеток у людей.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Предыдущие работы показали, что у людей, которые спали ночью после вакцинации, иммунный ответ был в два раза выше. Однако биологические механизмы этого мало исследованы.

В новом исследовании ученые выяснили, что сон способствует миграции иммунных клеток Т-лимфоцитов в лимфатические узлы. В них происходит "обучение" Т-клеток, в том числе после вакцинации. Это объясняет, почему сон улучшал иммунный ответ привитых людей в предыдущих исследованиях.

Чтобы выяснить это, биологи оценили концентрацию различных подтипов Т-клеток в крови здоровых мужчин и женщин, которые спали восемь часов ночью либо просто лежали в постели. Участникам установили специальные катетеры для сбора крови во сне.

У пациентов, которым разрешили спать, были выше гормон роста и гормон пролактин, а также был лучше контакт между Т-клетками и белком CCL19, который играет важную роль в их миграции в лимфоузлы.

Ученые считают, что гормон роста и пролактин можно рассматривать как новые адъюванты для стимулирования иммунных реакций после вакцинации, особенно у пожилых людей, у которых уровень этих гормонов ниже.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi