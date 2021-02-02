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Представитель ВОЗ: Со снятием ограничений заражение увеличится

Представитель ВОЗ: Со снятием ограничений заражение увеличится "Сейчас в Азербайджане ситуация стабилизировалась, сделаны послабления"
Здоровье
2 февраля 2021 г. 15:01
Представитель ВОЗ: Со снятием ограничений заражение увеличится

"Пока все в мире не спасутся от пандемии, победить ее в одной стране невозможно. Сейчас в Азербайджане ситуация стабилизировалась, сделаны послабления. Но не следует забывать, пандемия не закончилась ни в мире, ни в Азербайджане".

Как передает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

"Снижение числа заражения – результат жесткого карантинного режима, внедрения ограничений. Со снятием ограничений по-любому показатели вырастут. Такова динамика пандемии. После локдаунов число заражений сокращается, после послаблений – вновь фиксируется рост. Кроме того, если сюда доберется новый штамм, в числе заражений может произойти более стремительный рост. Поэтому все должны продолжать ответственно относиться к правилам. Тогда мы сможем сохранить ситуацию как есть", - сказала она.

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Версия на английском языке Hande Harmancı: Infections will increase again when restrictions are lifted
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: "Məhdudiyyətlər götürüldüyü zaman yoluxmalar yenidən artacaq"

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