Представитель ВОЗ: Со снятием ограничений заражение увеличится

"Сейчас в Азербайджане ситуация стабилизировалась, сделаны послабления"

"Пока все в мире не спасутся от пандемии, победить ее в одной стране невозможно. Сейчас в Азербайджане ситуация стабилизировалась, сделаны послабления. Но не следует забывать, пандемия не закончилась ни в мире, ни в Азербайджане".

Как передает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

"Снижение числа заражения – результат жесткого карантинного режима, внедрения ограничений. Со снятием ограничений по-любому показатели вырастут. Такова динамика пандемии. После локдаунов число заражений сокращается, после послаблений – вновь фиксируется рост. Кроме того, если сюда доберется новый штамм, в числе заражений может произойти более стремительный рост. Поэтому все должны продолжать ответственно относиться к правилам. Тогда мы сможем сохранить ситуацию как есть", - сказала она.