​Эксперты ВОЗ прибыли в Азербайджан

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, делегация проведет ряд встреч в Азербайджане. На встрече будут обсуждаться вопросы борьбы с вирусом COVID-19.

Отметим, что между Азербайджаном и ВОЗ имеется долгосрочное эффективное сотрудничество. Правительство страны с целью внесения вклада в усилия мирового сообщества по предотвращению риска распространения инфекции коронавируса в мире приняло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере 5 млн долларов США Фонду под названием "Обращение COVID-19" в рамках "Плана стратегической подготовки и ответа" ВОЗ.