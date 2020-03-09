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Эксперты ВОЗ прибыли в Азербайджан

​Эксперты ВОЗ прибыли в Азербайджан

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, делегация проведет ряд встреч в Азербайджане. На встрече будут обсуждаться вопросы борьбы с вирусом COVID-19.

Отметим, что между Азербайджаном и ВОЗ имеется долгосрочное эффективное сотрудничество. Правительство страны с целью внесения вклада в усилия мирового сообщества по предотвращению риска распространения инфекции коронавируса в мире приняло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере 5 млн долларов США Фонду под названием "Обращение COVID-19" в рамках "Плана стратегической подготовки и ответа" ВОЗ.

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