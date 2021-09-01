Азербайджан ужесточает требования к импорту семян

Азербайджан выдвинул требование к 23 странам, импортирующим в нашу страну семена овощных культур, с тем чтобы ввозимая продукция не была подвержена вирусным и бактериальным заболеваниям.

Азербайджан выдвинул требование к 23 странам, импортирующим в нашу страну семена овощных культур, с тем чтобы ввозимая продукция не была подвержена вирусным и бактериальным заболеваниям.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время импортируемый в Азербайджан посадочный и посевной материал из этих стран проходит экспертизу на наличие различных вирусов и бактерий.

По словам председателя, в настоящее время в ряде стран наблюдается распространение заболеваний вирусного и бактериального происхождения, наносящих вред растениям:

"Поэтому ряд стран ужесточает требования к импорту, в некоторых случаях вводятся запреты на импорт продукции.

Также устанавливается система контроля за соблюдением требований к пестицидам и агрохимикатам, эти требования ужесточаются, усиливается контроль. В нашей стране также принимаются необходимые меры в этом направлении. В рамках Международной конвенции по карантину и защите растений установлено требование к 23 странам, импортирующим в Азербайджан семена овощных культур, с тем чтобы ввозимая продукция не была подвержена вирусным и бактериальным заболеваниям".