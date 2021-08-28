АПБА провело 684 мониторинга на 400 объектах общепита

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА ) продолжает рейды на объектах общественного питания в целях контроля за соблюдением требований периода пандемии, исполнения соответствующего законодательства в этой области, а такж

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА ) продолжает рейды на объектах общественного питания в целях контроля за соблюдением требований периода пандемии, исполнения соответствующего законодательства в этой области, а также выполнения утвержденных Постановлением Кабинета министров методических указаний по профилактике коронавируса нового типа (COVID-19).

Как сообщили Report в АПБА, 27 августа 2021 года в рамках контрольных мероприятий на 400 объектах общественного питания по всей стране было проведено 684 мониторинга. В ходе мониторинга на 9 предприятиях выявлены факты грубых нарушений требований законодательства.

В связи с выявленными недостатками в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях приняты соответствующие меры.

Следует отметить, что АПБА расширила масштабы мониторинга объектов общепита в Баку, а также в регионах. В настоящее время инспекторы АПБА продолжают мониторинги по всей республике.