В Сумгайыте запустили производство упаковочной тары за 20 млн манатов

27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сумгайытском промышленном парке предприятия по производству картонной и коробочной тары ООО "Бакинская картонная и коробочная фабрика".

Как сообщает Report, руководитель ООО "Бакинская картонная и коробочная фабрика" Кямран Салманлы проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что ООО "Бакинская картонная и коробочная фабрика", которому в 2023 году был присвоен статус резидента Сумгайытского промышленного парка, построило на территории площадью около 3 гектаров предприятие по производству картонной и коробочной тары. На предприятии, где применяются турецкие и китайские технологии, будет производиться 55 млн квадратных метров картонной и коробочной тары в год. На первом этапе здесь планируется производство картона и коробочной тары, а на втором – переработка местного сырья, необходимого для производства картона. Наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, продукция также будет экспортироваться. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 20 млн манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на его создание льготный кредит в размере 2 млн манатов. Здесь создано 64 постоянных рабочих места. Предприятие воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму почти 1,3 млн манатов.

Отметим, что с целью стимулирования развития предпринимательства в промышленных зонах применяются широкие льготы и механизмы стимулирования для резидентов. Они обеспечиваются готовой инфраструктурой, созданной за счет государственных средств, - газом, электроэнергией, водой, системами отвода сточных вод, внутренними автомобильными и железными дорогами, а также волоконно-оптическими интернет-линиями. Кроме того, резиденты сроком на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного налога и налога на прибыль, налога на добавленную стоимость при импорте техники, технологического оборудования и установок для производственных целей, а также от таможенных пошлин.