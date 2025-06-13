В Нахчыване состоялась концертная программа по случаю Дня национального спасения

В Нахчыване во Дворце Гейдара Алиева прошла концертная программа Симфонического оркестра Нахчыванского государственного университета по случаю 15 Июня - Дню национального спасения.

В Нахчыване во Дворце Гейдара Алиева прошла концертная программа Симфонического оркестра Нахчыванского государственного университета по случаю 15 Июня - Дню национального спасения.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в качестве зрителей на концерте присутствовали полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, официальные лица государства и правительства, депутаты, профессорско-преподавательский состав университета, студенты, а также представители общественности.

На концерте были исполнены произведения Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Сулеймана Алескерова, Узеира Гаджибейли и др. композиторов.

Концертная программа была организована совместно полномочным представительством президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике и Нахчыванским государственным университетом.