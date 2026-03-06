Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 12:38
    В Губе состоится студенческий хакатон Urban Hackathon 2026

    В Губе с 13 по 16 марта пройдет Национальный студенческий хакатон Urban Hackathon 2026 по устойчивой городской мобильности.

    Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

    Мероприятие пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и студенческого союза "Bir Könüllü" ("Один волонтер").

    Хакатон, организованный в рамках Азербайджанской кампании по градостроительству на пути к WUF13, направлен на разработку инновационных и применимых решений существующих проблем в области городской мобильности с участием молодежи.

    В хакатоне примут участие 150 человек. Команды должны быть сформированы на междисциплинарной основе, и каждая команда должна состоять максимум из 5 участников.

    Заявки принимаются только в командном формате. Команды также могут подавать заявки с готовыми проектами.

    Хакатон - это мероприятие, на котором программисты, дизайнеры и другие специалисты в течение определенного периода времени (обычно 24–72 часа) совместно работают над решением конкретной проблемы или созданием новой технологической идеи.

    Qubada "Urban Hackathon 2026" Dayanıqlı Şəhər Mobilliyi üzrə Milli Tələbə Hakatonu keçiriləcək
