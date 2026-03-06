В Губе состоится студенческий хакатон Urban Hackathon 2026

В Губе с 13 по 16 марта пройдет Национальный студенческий хакатон Urban Hackathon 2026 по устойчивой городской мобильности.

Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства науки и образования и студенческого союза "Bir Könüllü" ("Один волонтер").

Хакатон, организованный в рамках Азербайджанской кампании по градостроительству на пути к WUF13, направлен на разработку инновационных и применимых решений существующих проблем в области городской мобильности с участием молодежи.

В хакатоне примут участие 150 человек. Команды должны быть сформированы на междисциплинарной основе, и каждая команда должна состоять максимум из 5 участников.

Заявки принимаются только в командном формате. Команды также могут подавать заявки с готовыми проектами.

Хакатон - это мероприятие, на котором программисты, дизайнеры и другие специалисты в течение определенного периода времени (обычно 24–72 часа) совместно работают над решением конкретной проблемы или созданием новой технологической идеи.