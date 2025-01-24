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В 2024 году число совершенных группой лиц преступлений сократилось на 23,2%

В 2024 году число совершенных группой лиц преступлений сократилось на 23,2% В 2024 году в Азербайджане зафиксировано значительное снижение уровня преступности по ряду ключевых показателей.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 15:11
В 2024 году число совершенных группой лиц преступлений сократилось на 23,2%

В 2024 году в Азербайджане зафиксировано значительное снижение уровня преступности по ряду ключевых показателей.

Как передает Report, об этом сообщили на сегодняшнем заседании коллегии МВД.

Согласно представленным данным, число преступлений, совершенных группой лиц, сократилось на 23,2% по сравнению с предыдущим годом. Количество правонарушений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 9%. На 8% снизилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.

Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 9,4%. При этом число тяжких и особо тяжких преступных деяний уменьшилось на 18,9%, а преступлений, совершенных при неизвестных обстоятельствах - на 18,1%.

Умышленных убийств стало меньше на 9,6%, покушений на убийство - на 16,9%. Количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 13,5%, хулиганств - на 5%. На 21% сократилось число преступлений с применением огнестрельного оружия.

Преступления против собственности уменьшились на 10,4%, в том числе угоны автотранспорта - на 9,5%. Число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 12,8%, при этом количество раненых в ДТП сократилось на 13,1%, а погибших - на 11,4%.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Qrup halında baş verən cinayətlətin sayında 23,2 faiz azalma olub

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