Состоялось открытие солнечной электростанции Пираллахи

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Пираллахи».

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов подробно проинформировал главу государства о технико-экономических показателях проекта солнечной электростанции «Пираллахи».

Было сообщено, что цель проекта заключается в энергетическом обеспечении населения и социальных объектов Пираллахинского района за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии.