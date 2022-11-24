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Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость

Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость.
Внутренняя политика
24 ноября 2022 г. 19:26
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость

Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элина Сулейманова, опубликованной в израильской газете The Jerusalem Post.

В статье говорится, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на недавнем мероприятии, посвященном годовщине "Авраамского договора" в Лондоне, рассказал о преимуществах, которые получат сторонники этого договора, и о том, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сделал правильный выбор в пользу устойчивого мира и развития региона.

По словам автора, хотя на Кавказе контекст относительно иной, дивиденд, который будет получен в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, остается одним из ключевых элементов мирного соглашения.

Далее в статье говорится, что после решительной победы Азербайджана в Отечественной войне президент Ильхам Алиев предложил нормализацию отношений с Арменией, что является редким событием в мировом масштабе. Это предложение еще раз доказывает стремление Азербайджана положить конец вражде и ненависти. Поэтому Азербайджан представил мирное соглашение из пяти пунктов, основанное на взаимном признании территориальной целостности и делимитации границ.

Посол Сулейманов заявил о важности стремления Армении к миру. По его мнению, важно не стопорить мирный процесс, не натравливать международных акторов друг на друга, а взять на себя ответственность за будущее Армении.

По мнению Сулейманова, Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость. С учетом наличия на ее территории иностранных военных баз и иностранных пограничников, охраняющих ее границы, она все еще ищет поддержки у своих покровителей в лице ОДКБ, Ирана и Франции.

В статье говорится, что в то время как Азербайджан с участием международных партнеров, в том числе британских и израильских компаний, сосредоточен на восстановлении и возрождении городов, разрушенных в результате армянской оккупации, Армения тактикой затягивания вновь ставит под удар свое будущее.

Далее в статье отмечается, что недавнее решение парламента Азербайджана об открытии посольства Азербайджана в Израиле укрепит партнерство между двумя странами. Кроме того, Азербайджан, как сторонник мира между израильтянами и палестинцами и как друг палестинского народа, объявил об открытии представительского офиса в Рамалле. В то время, как волнения вокруг нашего региона усиливаются, а напряженность в мире все больше возрастает, Армении пора следовать договоренностям и не упускать исторический шанс на мир.

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Версия на английском языке Ambassador: 'Armenia has never fully enacted its formal independence'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri: "Ermənistan heç vaxt müstəqilliyini tam təsdiq edə bilməyib"

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