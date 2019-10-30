Начальника Службы управления дежурными частями МВД отправили на пенсию - ЭКСКЛЮЗИВ

Еще один сотрудник органов внутренних дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
По полученной Report информации, начальник Службы управления дежурными частями министерства внутренних дел, полковник полиции Фуад Бахтияров освобожден от занимаемой должности.
В связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, Фуада Бахтиярова отправили на заслуженный отдых по причине достижения предельного возраста пребывания на службе.
Отметим, что в Службу управления дежурными частями входят дежурные части, Call-центр "102" и служба "Безопасный город".
İsmayıl NəsibliАвтор новости