Начальника Службы управления дежурными частями МВД отправили на пенсию - ЭКСКЛЮЗИВ

Еще один сотрудник органов внутренних дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

По полученной Report информации, начальник Службы управления дежурными частями министерства внутренних дел, полковник полиции Фуад Бахтияров освобожден от занимаемой должности.

В связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Фуада Бахтиярова отправили на заслуженный отдых по причине достижения предельного возраста пребывания на службе.

Отметим, что в Службу управления дежурными частями входят дежурные части, Call-центр "102" и служба "Безопасный город".