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Начальника Службы управления дежурными частями МВД отправили на пенсию - ЭКСКЛЮЗИВ

Начальника Службы управления дежурными частями МВД отправили на пенсию

Еще один сотрудник органов внутренних дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

По полученной Report информации, начальник Службы управления дежурными частями министерства внутренних дел, полковник полиции Фуад Бахтияров освобожден от занимаемой должности. 

В связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. 

Согласно приказу, Фуада Бахтиярова отправили на заслуженный отдых по причине достижения предельного возраста пребывания на службе.

Отметим, что в Службу управления дежурными частями входят дежурные части, Call-центр "102" и служба "Безопасный город". 

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