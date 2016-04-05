На пленарном заседании Милли Меджлиса минутой молчания почтили память шехидов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 21 вопроса.

В начале заседания минутой молчания почтили память шехидов, погибших в последние дни на линии фронта.

На сегодняшнем заседании будет заслушан ежегодный доклад уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Доклад представит омбудсмен Эльмира Сулейманова.

Затем предусматривается внесение поправок в законы "Об антимонопольной деятельности", "О банках", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О страховой деятельности", "Об административном производстве", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О государственном реестре недвижимого имущества", а также в Уголовный кодекс, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, будут рассмотрены поправки в ряд законопроектов, в том числе "О государственной заботе о больных сахарным диабетом", "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике", "О борьбе с заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека" и пр.