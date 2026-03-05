Министерства сельского хозяйства и экономики интегрируют свои информационные системы
Внутренняя политика
- 05 марта, 2026
- 13:01
Министерства сельского хозяйства и экономики Азербайджана интегрируют свои информационные системы.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о регулировании ряда вопросов, связанных с льготным финансированием в сельском хозяйстве, и о внесении изменений в некоторые свои указы в связи с этим.
