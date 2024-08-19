О нас

Лаврина: В Азербайджане самая многочисленная русская община на Южном Кавказе

Лаврина: В Азербайджане самая многочисленная русская община на Южном Кавказе В Азербайджане созданы благоприятные условия для мирного сосуществования и развития множества национальностей и конфессий, правительство активно поддерживает принципы толерантности и уважения к различным религиозным традициям.
Внутренняя политика
19 августа 2024 г. 20:38
Лаврина: В Азербайджане самая многочисленная русская община на Южном Кавказе

В Азербайджане созданы благоприятные условия для мирного сосуществования и развития множества национальностей и конфессий, правительство активно поддерживает принципы толерантности и уважения к различным религиозным традициям.

Об этом Report заявила первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

"Русские в Азербайджане всегда были полноправными гражданами многонационального общества. Помимо того, что наши права гарантированы конституцией страны, для нас также созданы благоприятные условия для проживания, что нас очень радует. Сплоченность - одна из самых главных характеристик азербайджанского общества. 44-дневная Отечественная война, начавшаяся в сентябре 2020 года, еще сильнее нас сплотила. Представители всех этнических групп, в том числе и русские, добровольцами шли защищать Родину", - сказала она.

Лаврина подчеркнула, что многочисленность проживающих в стране русских свидетельствует о том, что для них в Азербайджане созданы хорошие условия: "У нас здесь самая многочисленная община в регионе Южного Кавказа, насчитывающая около 120 тысяч человек".

Представитель общины отметила, что власти Азербайджана бережно относятся к культурно-архитектурному и религиозному наследию разных народов, в частности за счет государственных грантов и финансирования в стране поддерживается реставрация храмов.

Она также уточнила, что русская община Азербайджана принимает активное участие в жизни страны: "С годами мы еще активнее вовлеклись в происходящие процессы и готовы поддерживать старания руководства страны, направленные на продвижение мирной повестки в регионе, укрепление отношений с Россией, а также развитие освобожденных территорий".

Кроме того, Лаврина указала, что русский язык остается важным в деловых и дипломатических отношениях между Азербайджаном и Россией. "Азербайджан является активным участником международных организаций, в которых русский язык часто используется как один из рабочих. Это создает дополнительную мотивацию для его изучения", - заключила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Владимира Путина
ФотоОт имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Владимира Путина
19 августа 2024 г. 19:08
ANAMA: За неделю на освобожденных территориях обезврежены 152 мины
ANAMA: За неделю на освобожденных территориях обезврежены 152 мины
19 августа 2024 г. 16:59
Военная прокуратура и Госпогранслужба провели совместное мероприятие в Зангилане
Военная прокуратура и Госпогранслужба провели совместное мероприятие в Зангилане
19 августа 2024 г. 14:27
Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20
Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20
19 августа 2024 г. 10:17
В Джалилабаде вокруг исторического памятника создана защитная полоса
ФотоВ Джалилабаде вокруг исторического памятника создана защитная полоса
19 августа 2024 г. 08:04
В Гахе принимаются превентивные меры для защиты от паводков
ФотоВ Гахе принимаются превентивные меры для защиты от паводков
19 августа 2024 г. 02:14
МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия
МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия
17 августа 2024 г. 16:47
Президент утвердил ряд документов между Азербайджаном и Пакистаном
Президент утвердил ряд документов между Азербайджаном и Пакистаном
17 августа 2024 г. 15:39
Президент Ильхам Алиев посмертно наградил трех военнослужащих ГПС
Президент Ильхам Алиев посмертно наградил трех военнослужащих ГПС
17 августа 2024 г. 11:58
Трем военнослужащим ГПС присвоено звание генерал-майор
Трем военнослужащим ГПС присвоено звание "генерал-майор"
17 августа 2024 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi