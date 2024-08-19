Лаврина: В Азербайджане самая многочисленная русская община на Южном Кавказе

В Азербайджане созданы благоприятные условия для мирного сосуществования и развития множества национальностей и конфессий, правительство активно поддерживает принципы толерантности и уважения к различным религиозным традициям.

В Азербайджане созданы благоприятные условия для мирного сосуществования и развития множества национальностей и конфессий, правительство активно поддерживает принципы толерантности и уважения к различным религиозным традициям.

Об этом Report заявила первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

"Русские в Азербайджане всегда были полноправными гражданами многонационального общества. Помимо того, что наши права гарантированы конституцией страны, для нас также созданы благоприятные условия для проживания, что нас очень радует. Сплоченность - одна из самых главных характеристик азербайджанского общества. 44-дневная Отечественная война, начавшаяся в сентябре 2020 года, еще сильнее нас сплотила. Представители всех этнических групп, в том числе и русские, добровольцами шли защищать Родину", - сказала она.

Лаврина подчеркнула, что многочисленность проживающих в стране русских свидетельствует о том, что для них в Азербайджане созданы хорошие условия: "У нас здесь самая многочисленная община в регионе Южного Кавказа, насчитывающая около 120 тысяч человек".

Представитель общины отметила, что власти Азербайджана бережно относятся к культурно-архитектурному и религиозному наследию разных народов, в частности за счет государственных грантов и финансирования в стране поддерживается реставрация храмов.

Она также уточнила, что русская община Азербайджана принимает активное участие в жизни страны: "С годами мы еще активнее вовлеклись в происходящие процессы и готовы поддерживать старания руководства страны, направленные на продвижение мирной повестки в регионе, укрепление отношений с Россией, а также развитие освобожденных территорий".

Кроме того, Лаврина указала, что русский язык остается важным в деловых и дипломатических отношениях между Азербайджаном и Россией. "Азербайджан является активным участником международных организаций, в которых русский язык часто используется как один из рабочих. Это создает дополнительную мотивацию для его изучения", - заключила она.