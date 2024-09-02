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Коротченко о выборах: Азербайджан вновь показал совершенство своей политической системы и ее устойчивость

Коротченко о выборах: Азербайджан вновь показал совершенство своей политической системы и ее устойчивость Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 1 сентября, в очередной раз продемонстрировали устойчивость политической системы страны.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 12:29
Коротченко о выборах: Азербайджан вновь показал совершенство своей политической системы и ее устойчивость

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 1 сентября, в очередной раз продемонстрировали устойчивость политической системы страны.

Как передает Report, об этом заявил российский наблюдатель, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко на пресс-конференции в понедельник.

«Посетив вчера порядка 15 избирательных участков в Баку и пригороде, мы [группа независимых российских наблюдателей] можем отметить чёткую организацию избирательного процесса, высокий уровень подготовки членов избирательной комиссии, безукоризненную организацию процесса голосования, которое было честным справедливым, легитимным и отвечающим всем критериям существующих норм избирательных технологий в мире», - сказал он.

Коротченко подчеркнул, что в этом плане Азербайджан в очередной раз продемонстрировал совершенство своей политической системы и ее устойчивость.

«В нынешнем турбулентном мире, когда шатает очень многие государства, Азербайджан - это такой остров стабильности, процветания и уверенного движения вперед. Во многом это обеспечено, ещё раз повторю, политической системой Азербайджана, которая отвечает существующим вызовам и является фундаментом движения вперед азербайджанского народа под руководством президента», сказал эксперт.

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Версия на английском языке Korotchenko on elections: Azerbaijan once again demonstrated perfection of its political system, sustainability
Версия на азербайджанском языке Korotçenko: Azərbaycan siyasi sisteminin mükəmməlliyini və sabitliyini bir daha nümayiş etdirdi

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