Кенуль Бехбудова: Мир должен оказать давление на Армению для выяснения судеб пропавших без вести азербайджанцев

Председатель общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кенуль Бехбудова призвала оказать давление на Армению в вопросе передачи Азербайджану информации о пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Председатель общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кенуль Бехбудова призвала оказать давление на Армению в вопросе передачи Азербайджану информации о пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами в ходе поездки на освобожденные территории Бехбудова с сожалением подчеркнула, что авторитетные международные организации предпочитают молчать в данном вопросе.

"Вот уже 33 года у нас нет никакой информации о почти 4 тысячах соотечественников. Мы не знаем, на какие муки и страдания они были обречены. Однако сегодня мировое сообщество, включая ООН, закрывает на все это глаза. Более того, оно помогает Армении, совершившей бесчисленные военные преступления и запятнавшей руки кровью невинных людей. Сегодня мы, члены семей пропавших без вести, обращаемся к мировому сообществу за поддержкой. Окажите давление на Армению, чтобы она прояснила судьбу пропавших без вести наших соотечественников. Мы требуем, чтобы совершившие эти преступления лица ответили перед правосудием. Мы требуем этого от всего мира и хотим, чтобы наш голос дошел до международных организаций", - сказала она.

Бехбудова обратила также внимание на то, что заложенные армянами за годы оккупации мины на освобожденных территориях и сегодня представляет большую опасность для мирного населения, и мир закрывает глаза и на это.