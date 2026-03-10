Из Ирана в Азербайджан с 28 февраля эвакуированы свыше 2 тыс. человек из 69 стран

С 08:00 28 февраля по 10:00 10 марта из Ирана в Азербайджан в общей сложности эвакуированы 2 097 человек из 69 стран.

Как сообщает Report, 365 из них - граждане Азербайджана.

Среди иностранцев, эвакуированных через азербайджанскую границу, 620 граждан Китая, 292 - России, 174 - Таджикистана, 137 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 29 - Ирана, 26 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, по 16 - Франции и Германии, 13 - Грузии, по 12 - Узбекистана, Венгрии и Польши, 11 - Мексики, по 10 - Нигерии, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, 9 - Великобритании, по 8 - Бразилии, Казахстана и Канады, по 6 - ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии, по 5 - Сербии, Швейцарии, Чехии, Афганистана и Австрии, по 4 - Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Бахрейна, по 3 - Катара, Филиппин, Хорватии и Финляндии, по 2 - Непала, Ливана, Индии, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра, США и Словении, по 1 гражданину - Туниса, Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Австралии и Белиза.

После прохождения всех необходимых процедур они безопасно пересекли границу и въехали на территорию Азербайджана.

Отметим, что процесс эвакуации осуществляется в соответствии с установленными процедурными правилами и требованиями безопасности. На погранично-пропускном пункте "Астара" созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного прохождения граждан, и процесс продолжается поэтапно в течение дня.