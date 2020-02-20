ЦИК назвал основные факторы при рассмотрении жалоб

"Экспертная группа при Центральной избирательной комиссии Азербайджана при рассмотрении обращений берет за основу три фактора".

Как сообщает Report, об этом сказал секретарь Центральной избирательной комиссии Микаил Рагимов.

По его словам, это - протоколы и другие документы, поступившие в ЦИК из окружных избирательных комиссий; распространенная в соцсетях информация; акты о нарушении на выборах, зафиксированные в участковых избирательных участках кандидатами, их адвокатами и полномочными представителями: "Все эти три фактора рассматриваются вместе, после чего экспертная группа представляет свое заключение в ЦИК".