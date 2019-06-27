Что должен делать гражданин, которого не пускают на бесплатный пляж?

С 15 июня пляжный сезон был объявлен открытым.

Как сообщает Report, в связи с жаркими погодными условиями наряду с местными гражданами наблюдается наплыв на пляжи и туристов.

Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку доводит до сведения жителей и гостей города, что вход на территорию пляжей и прибрежные зоны бесплатный. Однако наблюдения позволяют утверждать, что все еще существуют не следующие этим требованиям. Что должен делать гражданин, которого не пускают на пляж, требуя у входа деньги?

Как сообщили Report в Департаменте торговли и услуг Исполнительной власти города Баку, в связи с вопросом начала функционировать "горячая линия". Граждан просят при возникновении проблем звонить по номеру (012) 566-83-71.

Напомним, что сотрудники департамента посетили 9 различных мест на пляже в Шихово, устранены имеющиеся там двери, шлагбаумы, а также таблички с ценами. В то же время предприниматели были предупреждены, что вход на территорию пляжей бесплатный, с граждан можно брать деньги только за услуги.

Отметим, что эти правила не распространяются на частные пляжи.