О нас

Журналист из Бонайре: Нидерланды не уважают наши ценности и культуру

Журналист из Бонайре: Нидерланды не уважают наши ценности и культуру Нидерланды не проявляют должного уважения к ценностям, нормам и культуре острова Бонайре.
Внешняя политика
22 августа 2024 г. 11:57
Журналист из Бонайре: Нидерланды не уважают наши ценности и культуру

Нидерланды не проявляют должного уважения к ценностям, нормам и культуре острова Бонайре.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель радиостанции Radio Vision FM на острове Бонайре Альбертико Джанга в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

По его словам, подоходный налог с жителей Бонайре взимается правительством Нидерландов, однако министр финансов этой страны никогда не отчитывается перед местными властями о расходовании этих средств: "Кроме того, после перехода острова под управление Нидерландов жители лишились права на бесплатную стоматологическую помощь. В целом мы сталкиваемся со многими проблемами в сфере здравоохранения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Journalist: Netherlands does not respect values and culture of Bonaire
Версия на азербайджанском языке Boneyralı jurnalist: Niderland bizim dəyərlərimizə və mədəniyyətimizə hörmət etmir

Другие новости из категории

Джун Сумер: Благодарим БИГ за смелость и поддержку борьбы жителей Бонайре
Джун Сумер: Благодарим БИГ за смелость и поддержку борьбы жителей Бонайре
22 августа 2024 г. 13:03
Представитель ООН: В организации чтят память жертвы армянского терроризма Эвнера Эргюна
Представитель ООН: В организации чтят память жертвы армянского терроризма Эвнера Эргюна
22 августа 2024 г. 12:51
ANAMA обсудила перспективы сотрудничества с Центром разминирования Таиланда
ФотоANAMA обсудила перспективы сотрудничества с Центром разминирования Таиланда
22 августа 2024 г. 12:39
Правозащитник: Мы обеспокоены будущим острова Бонайре
Правозащитник: Мы обеспокоены будущим острова Бонайре
22 августа 2024 г. 12:28
Кудратов: Объем торговли Узбекистана и Азербайджана увеличился в 3 раза
Кудратов: Объем торговли Узбекистана и Азербайджана увеличился в 3 раза
22 августа 2024 г. 12:22
Итальянская компания SWG SPA провела опрос среди избирателей
Итальянская компания SWG SPA провела опрос среди избирателей
22 августа 2024 г. 12:20
Министр экономики: Рост грузопотока между Азербайджаном и Узбекистаном достиг 25-30%
Министр экономики: Рост грузопотока между Азербайджаном и Узбекистаном достиг 25-30%
22 августа 2024 г. 12:11
Вице-президент ассоциации: Молодежь на острове Бонайре не видит перспектив
Вице-президент ассоциации: Молодежь на острове Бонайре не видит перспектив
22 августа 2024 г. 11:41
Фелипе Сантьяго: Нидерланды заменили все школьные программы на острове Бонайре
Фелипе Сантьяго: Нидерланды заменили все школьные программы на острове Бонайре
22 августа 2024 г. 11:31
Шахир Захит Теодора: Нидерланды навязывают свои планы народу острова Бонайре
Шахир Захит Теодора: Нидерланды навязывают свои планы народу острова Бонайре
22 августа 2024 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi