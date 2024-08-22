Журналист из Бонайре: Нидерланды не уважают наши ценности и культуру

Нидерланды не проявляют должного уважения к ценностям, нормам и культуре острова Бонайре.

Нидерланды не проявляют должного уважения к ценностям, нормам и культуре острова Бонайре.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель радиостанции Radio Vision FM на острове Бонайре Альбертико Джанга в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

По его словам, подоходный налог с жителей Бонайре взимается правительством Нидерландов, однако министр финансов этой страны никогда не отчитывается перед местными властями о расходовании этих средств: "Кроме того, после перехода острова под управление Нидерландов жители лишились права на бесплатную стоматологическую помощь. В целом мы сталкиваемся со многими проблемами в сфере здравоохранения".