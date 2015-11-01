​Жители Баку несут цветы к посольству России - ФОТО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Жители Баку несут цветы к посольству России в знак соболезнования в связи с крушением авиалайнера Airbus A321 в Египте.

Как сообщает Report, у фасада дипмиссии сложены букеты цветов, горят свечи. Некоторые принесли игрушки, поскольку при крушении погибли более 20 детей.

Флаг России в посольстве приспущен в знак траура.

Лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.



