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    ​Жители Баку несут цветы к посольству России - ФОТО

    У фасада посольства сложены букеты цветов, горят свечи

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Жители Баку несут цветы к посольству России в знак соболезнования в связи с крушением авиалайнера Airbus A321 в Египте. 

    Как сообщает Report, у фасада дипмиссии сложены букеты цветов, горят свечи. Некоторые принесли игрушки, поскольку при крушении погибли более 20 детей.

    Флаг России в посольстве приспущен в знак траура. 

    Лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.


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