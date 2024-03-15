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Завершился второй день XI Глобального Бакинского форума

Завершился второй день XI Глобального Бакинского форума Завершился второй день XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 19:10
Завершился второй день XI Глобального Бакинского форума

Завершился второй день XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Как передает Report, форум, который продлится до 16 марта, организован Международным центром Низами Гянджеви под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В ходе второго дня конференции организованы панельные дискуссии на темы: "От добрых слов к делам: Какие цели необходимо поставить перед COP29?”, “Климатическая справедливость”, “Здоровье для всех”, а также “Роль региональных военных и экономических союзов”.

Кроме того, сегодня со специальным обращением к участникам XI Глобального Бакинского форума выступили председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По итогам выступления главы МИД Турции состоялась сессия вопросов-ответов.

В XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.

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Версия на английском языке Second day of XI Global Baku Forum wraps up

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