​Захарова: В российских вузах обучается более 11 тысяч азербайджанцев

В 2020 году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в России.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В 2019 году прошли Дни культуры России в Азербайджане, а на следующий, 2020 год, намечено проведение Дней культуры Азербайджана в России. В Баку функционируют филиалы ведущих российских вузов - это МГУ и Первый Московский государственный медицинский университет. Всего в вузах России обучается более 11 тысяч азербайджанцев, из них более одной тысячи - на бюджетной основе", - отметила М.Захарова.

По ее словам, поступательное развитие российско-азербайджанского партнерства во многом обеспечивается интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровне: "Так, в 2019 году состоялись две встречи президентов наших стран на полях международного форума "Один пояс - один путь", напомню, в Пекине 26 апреля и Валдайского форума 3 октября в Сочи. 20-25 ноября прошел визит первого вице-президента Азербайджана госпожи Алиевой в Российскую Федерацию", - заявила она.

Захарова сказала, что между Россией и Азербайджаном налажено тесное взаимодействие на уровне правительств, парламентов, общественных организаций.

"Растет взаимный товарооборот. По итогам 2018 года он вырос почти на 14%, составляя 2,5 млрд. долларов США. В январе-сентября он еще прибавил - 26%, достиг более чем 2,2 млрд. долларов. Успешно реализуются дорожные карты по основным направлениям двустороннего сотрудничества на период до 2024 года", - отметила представитель российского МИД.

Она подчеркнула, что сегодня в Азербайджане осуществляют свою деятельность более 700 совместных компаний, в том числе 200 со 100% российским капиталом.

"Эффективно работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Ее очередное заседание запланировано в Баку, на 9 декабря", - сказала М.Захарова.