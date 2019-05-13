Йоханнес Хан: ЕС заинтересован в диверсификации экономики Азербайджана

"Переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС пока не завершены. Но мы в курсе всех "чувствительных" моментов".

Об этом командированному в Брюссель корреспонденту Report заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, комментируя вопрос о ходе переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС и будет ли он включать вопрос территориальной целостности.

Комиссар ЕС отметил, что документ такого плана охватывает ряд направлений сотрудничества.

"Документ будет способствовать экономическому развитию. Мы заинтересованы в диверсификации экономики страны.

Но поскольку мы пока не завершили переговоры, не хотел бы комментировать подробности, пока нет итогового соглашения",- заявил Й.Хан.