Янош Адер: Азербайджан является очень важным стратегическим партнером для Венгрии

Президент Венгрии Янош Адер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Венгрии Янош Адер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Азербайджанская Республика является очень важным стратегическим партнером для Венгрии, поэтому я удовлетворен динамичным развитием политических, экономических и культурных связей между нашими странами. Уверен, что предстоящие годы откроют новые перспективы для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на высшем посту".