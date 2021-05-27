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Янош Адер: Азербайджан является очень важным стратегическим партнером для Венгрии

Янош Адер: Азербайджан является очень важным стратегическим партнером для Венгрии Президент Венгрии Янош Адер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 20:22
Янош Адер: Азербайджан является очень важным стратегическим партнером для Венгрии
Янош Адер

Президент Венгрии Янош Адер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Азербайджанская Республика является очень важным стратегическим партнером для Венгрии, поэтому я удовлетворен динамичным развитием политических, экономических и культурных связей между нашими странами. Уверен, что предстоящие годы откроют новые перспективы для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на высшем посту".

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Версия на азербайджанском языке Yanoş Ader: "Azərbaycan Macarıstan üçün çox vacib strateji tərəfdaşdır"

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