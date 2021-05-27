Янош Адер: Азербайджан является очень важным стратегическим партнером для Венгрии

Президент Венгрии Янош Адер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин президент.
Передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Азербайджанская Республика является очень важным стратегическим партнером для Венгрии, поэтому я удовлетворен динамичным развитием политических, экономических и культурных связей между нашими странами. Уверен, что предстоящие годы откроют новые перспективы для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на высшем посту".