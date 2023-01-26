Временно поверенный: Индия стремится расширить торговые связи с Азербайджаном

Индия надеется на расширение торговых связей с Азербайджаном.

Индия надеется на расширение торговых связей с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Индии в Баку Винай Кумар на мероприятии, посвященному 74-ому юбилею Дня Республики Индии.

По его словам, объемы торговли между двумя странами значительно выросли, примерно с 50 млн долларов в 2005 году до 739 млн в 2021 году и продолжила расти в 2022 году, увеличившись до 1,882 млрд долларов.

"За этот период Индия стала пятым по величине торговым партнером Азербайджана", - добавил он.

Затрагивая другие вопросы двустороннего сотрудничества, Винай Кумар отметил, что между Индией и Азербайджаном существуют искренние отношения и глубокие исторические связи: "Наши страны и народ связывает общее уважение к мультикультурализму и толератности. За 30 лет, прошедших со дня установления дипотношений, наши взаимосвязи расширились и диверсифицировались во многих сферах".

Он также подчеркнул тот факт, что Азербайджанские авиалинии с августа 2022 года осуществляют прямые рейсы между Дели и Баку два раза в неделю, приводя это как пример успешного сотрудничества в сфере туризма.