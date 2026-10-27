Влайсавлевич: Искусственный интеллект не должен становиться инструментом манипуляции

Искусственный интеллект не должен становиться инструментом манипуляции, дискриминации или усугубления существующего неравенства.

Как сообщает Report, об этом заявила федеральный министр культуры и спорта Боснии и Герцеговины Саня Влайсавлевич на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

"Технологический прогресс должен сопровождаться ответственностью. Нам необходимы четкие этические стандарты, прозрачность, защита прав человека, а также образование, которое позволит гражданам понимать новые технологии и критически оценивать их. Особенно важно обеспечить участие стран и сообществ, не располагающих равными технологическими и финансовыми ресурсами. Глобальная синергия означает, что никто не должен оставаться в стороне от развития лишь из-за ограниченности ресурсов. В конечном счете мы должны помнить, что технологии могут объединять людей, но не способны заменить человеческую ответственность, эмпатию и честный диалог", - отметила она.

По ее словам, если направить знания, технологии и опыт на служение общему благу, искусственный интеллект сможет стать важным инструментом взаимопонимания, сотрудничества и укрепления доверия между народами.