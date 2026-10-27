Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Влайсавлевич: Искусственный интеллект не должен становиться инструментом манипуляции

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 15:47
    Влайсавлевич: Искусственный интеллект не должен становиться инструментом манипуляции

    Искусственный интеллект не должен становиться инструментом манипуляции, дискриминации или усугубления существующего неравенства.

    Как сообщает Report, об этом заявила федеральный министр культуры и спорта Боснии и Герцеговины Саня Влайсавлевич на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    "Технологический прогресс должен сопровождаться ответственностью. Нам необходимы четкие этические стандарты, прозрачность, защита прав человека, а также образование, которое позволит гражданам понимать новые технологии и критически оценивать их. Особенно важно обеспечить участие стран и сообществ, не располагающих равными технологическими и финансовыми ресурсами. Глобальная синергия означает, что никто не должен оставаться в стороне от развития лишь из-за ограниченности ресурсов. В конечном счете мы должны помнить, что технологии могут объединять людей, но не способны заменить человеческую ответственность, эмпатию и честный диалог", - отметила она.

    По ее словам, если направить знания, технологии и опыт на служение общему благу, искусственный интеллект сможет стать важным инструментом взаимопонимания, сотрудничества и укрепления доверия между народами.

    Саня Влайсавлевич Босния и Герцеговина VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Vlaysavleviç: Süni intellekt manipulyasiya alətinə çevrilməməlidir
    Vlaisavljević: AI should not become tool for manipulation
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