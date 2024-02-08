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Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву 8 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 12:19
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву

8 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Владимир Путин передал Ильхаму Алиеву поздравления с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что отношения союзничества и стратегического партнерства будут и впредь развиваться в различных сферах, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

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Версия на английском языке Vladimir Putin makes call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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