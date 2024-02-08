Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву

8 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

8 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Владимир Путин передал Ильхаму Алиеву поздравления с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что отношения союзничества и стратегического партнерства будут и впредь развиваться в различных сферах, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.