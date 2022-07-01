Вице-спикер парламента Ирана: Следует развивать экономические отношения между странами ДН

Иран призывает к развитию сотрудничества в сфере торговли и туризма между государствами-членами Движения неприсоединения.

Иран призывает к развитию сотрудничества в сфере торговли и туризма между государствами-членами Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-спикер Исламской консультативной ассамблеи Ирана Абдолреза Месри в ходе выступления на Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения.

"Мы должны иметь общий рынок, изучать рыночные возможности и правильно использовать имеющийся потенциал", - сказал Месри, добавив, что в торговле между странами лучше использовать национальные валюты вместо долларов США.

Абдолреза Месри также выразил поддержку Палестине.