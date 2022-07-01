О нас

Вице-спикер парламента Ирана: Следует развивать экономические отношения между странами ДН

Вице-спикер парламента Ирана: Следует развивать экономические отношения между странами ДН Иран призывает к развитию сотрудничества в сфере торговли и туризма между государствами-членами Движения неприсоединения.
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 11:37
Вице-спикер парламента Ирана: Следует развивать экономические отношения между странами ДН

Иран призывает к развитию сотрудничества в сфере торговли и туризма между государствами-членами Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-спикер Исламской консультативной ассамблеи Ирана Абдолреза Месри в ходе выступления на Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения.

"Мы должны иметь общий рынок, изучать рыночные возможности и правильно использовать имеющийся потенциал", - сказал Месри, добавив, что в торговле между странами лучше использовать национальные валюты вместо долларов США.

Абдолреза Месри также выразил поддержку Палестине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İran İslam Məşvərət Assambleyasının vitse-spikeri Bakı Konfransında: "Potensialdan düzgün istifadə etməliyik"

Другие новости из категории

Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Бакинская конференция парламентской сети ДН продолжает свою работу
ФотоБакинская конференция парламентской сети ДН продолжает свою работу
1 июля 2022 г. 11:27
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и России
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и России
30 июня 2022 г. 22:19
Рамиль Усубов принял участие в заседании Организации тюркских государств в Анкаре
Рамиль Усубов принял участие в заседании Организации тюркских государств в Анкаре
30 июня 2022 г. 21:35
В Польше завершил работу Всемирный форум городов
В Польше завершил работу Всемирный форум городов
30 июня 2022 г. 19:15
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
30 июня 2022 г. 17:54
Туркменский спикер: Мы должны работать сообща, чтобы защитить свою безопасность
Туркменский спикер: Мы должны работать сообща, чтобы защитить свою безопасность
30 июня 2022 г. 16:29
Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование в Азербайджане и Армении
Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование в Азербайджане и Армении
30 июня 2022 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi