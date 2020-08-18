Вице-президент Ирана рассказал об отношениях с Азербайджаном

"Азербайджан - соседняя страна, имеющая хорошие отношения с Ираном"

"Иран действует на основе политики и доктрины, призванных содействию развития отношений с соседями".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Ирана Мохаммед Багир Нобахт в ходе своего визита в Ардебиль.

"Азербайджан - соседняя страна, имеющая хорошие отношения с Ираном. Иран и Азербайджан, являющиеся дружественными и братскими странами, испокон веков были рядом друг с другом во имя развития политических, экономических и культурных связей. Мы прилагаем усилия для укрепления этих отношений. Надеемся увидеть плоды этих усилий", - отметил он.