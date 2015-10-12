Вице-премьер: Азербайджан является стратегическим партнером Грузии

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Коммерческий рынок урегулирован и любая компания имеет возможность закупать природный газ по благоприятной для себя цене.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Комментируя вопрос касательно переговоров с "Газпромом" о покупке газа для Грузии и конкуренции стран в этой сфере, Каха Каладзе заявил, что говорить об этом неуместно, поскольку Азербайджан является стратегическим партнером Грузии.

"Речь идет лишь о коммерческом газе. Вы знаете, что коммерческий рынок урегулирован и любая компания имеет возможность закупать природный газ по благоприятной для себе цене в Азербайджане, России, Иране, Турции или Армении. Это не ограничивалось, не ограничивается и не будет ограничиваться", - заявил Каладзе.

Вице-премьер отметил, что ему неизвестно обсуждался ли вопрос покупки газа из Азербайджана в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Ильхамом Алиевым в Баку на прошлой неделе, поскольку его не было в составе этой делегации.