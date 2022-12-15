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В США обсуждены транспортный и транзитно-логистический потенциал Азербайджана

В США обсуждены транспортный и транзитно-логистический потенциал Азербайджана В городе Балтиморе американского штата Мэриленд, который является одним из ключевых логистических узлов восточного побережья США, состолась конференция "Средний коридор: соединение экономик через порты и авиаперевозки" (Middle corridor: connecting economi
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 00:38
В США обсуждены транспортный и транзитно-логистический потенциал Азербайджана

В городе Балтиморе американского штата Мэриленд, который является одним из ключевых логистических узлов восточного побережья США, состолась конференция "Средний коридор: соединение экономик через порты и авиаперевозки" (Middle corridor: connecting economies through ports and air freight connectivity).

Как сообщает американское бюро Report, в конференции, организованной совместно Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC) и Представительством USAID в Азербайджане, а также в партнерстве с посольством Азербайджанской Республики в США и Балтиморским представительством Глобальной палаты, приняли участие около 70 делегатов, представляющих частный и государственный сектора.

В рамках панельных дискуссий обсуждалась текущая ситуация в мировых авиаперевозках и ожидаемая динамика развития. Выступавшие рассказали о преимуществах географического положения Азербайджана и подчеркнули транспортный и транзитно-логистический потенциал Азербайджана.

Была предоставлена информация о ключевой роли Бакинского международного морского порта в регионе. Было отмечено, что за последние месяцы объем грузоперевозок порта значительно увеличился. В рамках обсуждений был представлен опыт США по свободным экономическим зонам, представлены технические сравнения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Azərbaycandan keçən nəqliyyat və tranzit yolları müzakirə edilib

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