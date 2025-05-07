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В Словении почтили память Мехди Гусейнзаде

В Словении почтили память Мехди Гусейнзаде Сегодня в Шемпасе министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояном Кумером принял участие в памятной церемонии и возложении венка в честь национального героя Азербайджана Мехди Гусейнзаде, известного под псевдонимом Михайло.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 15:35
В Словении почтили память Мехди Гусейнзаде

Сегодня в Шемпасе министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер принял участие в памятной церемонии и возложении венка в честь легендарного разведчика, азербайджанского партизана времён Второй мировой войны Мехди Гусейнзаде, известного под псевдонимом Михайло.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства окружающей среды, климата и энергетики Словении в социальных сетях.

“Память о Мехди Гусейнзаде служит прочным мостом дружбы между Словенией и Азербайджаном”,- говорится в сообщении.

Выступая на мероприятии, министр Кумер подчеркнул символическое значение подвига Михайло и отметил важность международного сотрудничества.

“Эти дни совпадают с 80-летием окончания Второй мировой войны. Подобные юбилеи напоминают нам, что мир, которым мы наслаждаемся сегодня в Словении, - не данность. За него боролись такие люди, как Мехди. Поэтому наша обязанность - сохранять память о них не только словами, но и делами: развивая дружбу, международное сотрудничество и взаимное уважение между народами” - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Sloveniyada "Mixaylo"nun xatirəsi anılıb

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