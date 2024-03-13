В Общине Западного Азербайджана резко осудили очередной предвзятый отчет ЕП

Община Западного Азербайджана решительно осуждает принятую сегодня Европейским парламентом (ЕП) очередную антиазербайджанскую резолюцию, основанную на расистском подходе и направленную на усиление напряженности в регионе.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает принятую сегодня Европейским парламентом (ЕП) очередную антиазербайджанскую резолюцию, основанную на расистском подходе и направленную на усиление напряженности в регионе.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Общины.

В документе отмечается, что заседающие в Европарламенте "неокрестоносцы" призвали к милитаризации Армении и оклеветали Азербайджан необоснованными претензиями.

"На самом деле Европейский парламент, представляющий собой собрание коррумпированных и расистских элементов в руках определенных кругов, не может утаить своего гнева по поводу торжества справедливости с восстановлением территориальной целостности Азербайджана", - отмечается в заявлении.