В Общине Западного Азербайджана резко осудили очередной предвзятый отчет ЕП

Община Западного Азербайджана решительно осуждает принятую сегодня Европейским парламентом (ЕП) очередную антиазербайджанскую резолюцию, основанную на расистском подходе и направленную на усиление напряженности в регионе.
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В документе отмечается, что заседающие в Европарламенте "неокрестоносцы" призвали к милитаризации Армении и оклеветали Азербайджан необоснованными претензиями.
"На самом деле Европейский парламент, представляющий собой собрание коррумпированных и расистских элементов в руках определенных кругов, не может утаить своего гнева по поводу торжества справедливости с восстановлением территориальной целостности Азербайджана", - отмечается в заявлении.