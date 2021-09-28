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В Москве обсуждают экономику Каспия

В Москве обсуждают экономику Каспия В Москве политологический центр "Север-Юг" проводит международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал".
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 13:23
В Москве обсуждают экономику Каспия

В Москве политологический центр "Север-Юг" проводит международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал".

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие проходит совместно с экспертной платформой "Baku Network".

В нем принимают участие ведущие специалисты по Каспийскому региону из государственных, научных и общественных организаций стран "каспийской пятерки".

Основными участниками круглого стола стали глава Торгового представительства Азербайджана в России Руслан Алиев, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, президент Института политических и международных исследований, заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран в 2013-2016 гг. Сейед Мохаммед Казем Саджапур, председатель и генеральный директор Организации свободной зоны "Энзели" Али Осат Акбари Могаддам, представители министерства иностранных дел России и другие.

От Азербайджана в обсуждении также принимают участие главный советник Торгового представительства Азербайджана в России Намиг Халилов, Руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии Игбал Гулиев и проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Участники обсудят морские и речные коммуникации, развитие пароходств России, Азербайджана, Ирана и кооперационных проектов трех стран в динамике интеграции государств региона, перспективы развития пароходного сообщения стран Каспийского региона, открытие новых туристических маршрутов, развитие кооперационных проектов трёх стран в динамике интеграции государств региона.

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