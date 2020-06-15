В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

В Грузии прошло мероприятие, посвященное Дню национального спасения Азербайджана.
Как передает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, военный атташе полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, сотрудники посольства, гендиректор компании SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, бизнесмены и другие люди посетили бюст общенационального лидера в парке Гейдара Алиева в Тбилиси, возложили цветы.
Участники церемонии также посетили памятник Гейдару Алиеву в Рустави, возложили цветы, почтили память общенационального лидера.