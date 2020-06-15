В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

15 июня, 2020 11:39

https://report.az/storage/news/5154370a399223226fb372f7de7396d2/1fe9660e-e9e6-41d9-8245-027aff8b8943_292.jpg В Грузии прошло мероприятие, посвященное Дню национального спасения Азербайджана. Как передает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, военный атташе полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, сотрудники посольства, гендиректор компании SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, бизнесмены и другие люди посетили бюст общенационального лидера в парке Гейдара Алиева в Тбилиси, возложили цветы. Участники церемонии также посетили памятник Гейдару Алиеву в Рустави, возложили цветы, почтили память общенационального лидера.

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