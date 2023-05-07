В Генконсульстве Турции в Гяндже в голосовании приняли участие около 1 тыс. избирателей

В последний день голосования в Генеральном консульстве Турции в Гяндже приняли участие около тысячи избирателей.

В последний день голосования в Генеральном консульстве Турции в Гяндже в нем приняли участие около тысячи избирателей.

Как передает западное бюро Report, об этом заявил генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп.

"В настоящий момент в голосовании приняли участие около 1 000 избирателей. Голосование закончится в 21:00", - отметил он.

Отметим, что в общей сложности в Азербайджане созданы 15 пунктов, где смогут проголосовать граждане Турции, в том числе 9 находятся в Баку, 3 - в Гяндже и 3 - в Нахчыване.

Голосование во всех пунктах продлится до 21:00 7 мая.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

За пост главы государства поборются четыре кандидата: лидер правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, председатель оппозиционной Национальной партии Мухаррем Индже и кандидат от Альянса Ata Синан Оган.